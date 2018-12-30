2018-12-30T01:06:11+03:00
В мире

Трамп обвинил демократов в смерти детей нелегальных мигрантов

Глава Белого дома уверен, что строительство стены удержит гастарбайтеров от попыток пересечь границу с США
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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В смерти детей нелегальных мигрантов, прибывших в США через границу с Мексикой, виноваты конгрессмены и сенаторы от Демократической партии, противостоящие строительству стены. Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, комментируя гибель двух несовершеннолетних в центрах содержания мигрантов.

"Любые случаи смерти детей или других людей у границы однозначно на совести демократов и их жалкой миграционной политики, которая позволяет людям проделывать большой путь с надеждой, что они смогут нелегально проникнуть в нашу страну. Они не смогут.А если бы у нас была стена, то они бы даже не пытались!" - написал он в своем Twitter.

По его словам, дети, о которых шла речь, были уже сильно больны, когда их передали в руки пограничного контроля. Родители признали, что это не вина пограничников. Эти дети не получали воду в течение нескольких дней.

"Пограничный патруль нуждается в стене, которая положит этому конец. Они столько трудятся и почти ничего не получают взамен", - подчеркнул Трамп.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в декабре в одном из центров для нелегальных мигрантов скончалась семилетняя девочка из Гватемалы. Она также пересекла границу вместе со своим отцом и была помещена под стражу. Через восемь часов после задержания у нее начались судороги - малышка умерла от высокой температуры и обезвоживания.

Вскоре стало известно о смерти восьмилетнего мальчика, который также оказался в США со своим отцом. В центре содержания мигрантов в Нью-Мексико у ребенка начали наблюдаться признаки заболевания и его доставили в больницу с простудой и жаром. Он скончался на следующий день.

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