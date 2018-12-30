Британский министр допустил срыв Brexit

СЕГОДНЯ 09:56 2018-12-30T09:56:27+03:00

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Вероятность того, что Великобритания не сможет выйти из ЕС, достигнет 50% без одобрения парламентариями сделки с Брюсселем. Об этом рассказал министр внешней торговки Совединенного Королевства Лиам Фокс.

«Если мы не проголосуем за сделку, то я не уверен, что буду готов оценить шансы на то, что Brexit состоится, больше чем в 50 на 50», - пояснил политик изданию The Sunday Times. Он отметил, что в таком случае парламент совершит «бесчестный поступок» и предаст интересы избирателей, которые отдавали свой голос за выход из ЕС.

По мнению Фокса, заключение неидеальной сделки с Брюсселем все равно лучше отказа от выхода из Европейского союза.

Напомним, что 25 ноября ЕС и Великобритания согласовали сделку по условиям Brexit. После этого соглашение было направлено на рассмотрение в британский парламент. Голосование в Палате общин должно было пройти 11 декабря. Однако Тереза Мэй была вынуждена экстренно перенести его на январь 2019 года из-за отсутствия поддержки.