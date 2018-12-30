2018-12-30T19:42:13+03:00
Общество

Побережье Курил завалило селедкой

Рыбу выбросило на берег острова Итуруп штормом [видео]
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Побережье Курил завалило селедкойПобережье Курил завалило селедкойФото: кадр с видео
Изменить размер текста:

Российский остров Итуруп, входящий в состав Курильских островов, в прямом смысле слова завалило селедкой. Как выяснилось, рыбу на берег выбросило штормом, произошло это в ночь на воскресенье, 30 октября. При этом, по словам очевидцев, с каждой новой вольной сельди иваси становится все больше.

Местные жители сочли это «подарком на Новый год». На видео, снятом одним из обитателей Итурупа, видно, как люди собирают «улов» в большие мешки. «Вот это настоящая рыбалка», - говорит автор ролика, комментируя происходящее.

На острове Итуруп берег завалило селедкой.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в июне этого года в Китае прошел «дождь» из осьминогов и креветок. Тогда морские обитатели, которые, по словам специалистов, стали жертвами сильного шторма в Желтом море, падали на жителей города Циндао прямо с неба.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Би-би-си настаивает, что направляла жалобу в МИД РФ
Торговый центр "Мега Химки" в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва
Российская шахматистка Екатерина Лагно выиграла чемпионат мира по блицу
Российский лыжник Устюгов выиграл индивидуальную гонку на этапе «Тур де Ски»
Меркель и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии
На Филиппинах двух россиян экстренно госпитализировали после ДТП
У «Мисс Африка - 2018» во время церемонии награждения загорелся парик
Медведев назначил замминистра экономического развития
Стало известно, где Порошенко встретит Новый год
Медведев назначил замминистра строительства и ЖКХ
Российская лыжница Непряева победила в гонке с раздельным стартом на «Тур де Ски»
Лукашенко поздравил Путина с Новым годом и Рождеством
Лавров: вопрос о возможности переговоров Путина и Трампа в 2019 году надо адресовать США
Появилось новое видео испытаний «Авангарда»
Российская семья погибла при столкновении легковушки и грузовика в Финляндии
МИД России назвал абсурдом обвинения в публикации данных о сотрудниках Би-би-си
Роскомнадзор встретится с представителями Twitter в январе
Во Франции оценили ущерб пострадавшим от протестов «желтых жилетов»
В США вновь увидели НЛО около военной базы
Путин не поздравил с Новым годом Петра Порошенко
В московском метро будут транслировать новогоднее поздравление президента