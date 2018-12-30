Побережье Курил завалило селедкой

СЕГОДНЯ 19:42 2018-12-30T19:42:13+03:00

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Российский остров Итуруп, входящий в состав Курильских островов, в прямом смысле слова завалило селедкой. Как выяснилось, рыбу на берег выбросило штормом, произошло это в ночь на воскресенье, 30 октября. При этом, по словам очевидцев, с каждой новой вольной сельди иваси становится все больше.

Местные жители сочли это «подарком на Новый год». На видео, снятом одним из обитателей Итурупа, видно, как люди собирают «улов» в большие мешки. «Вот это настоящая рыбалка», - говорит автор ролика, комментируя происходящее.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/684726" frameborder="0"></iframe> На острове Итуруп берег завалило селедкой.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в июне этого года в Китае прошел «дождь» из осьминогов и креветок. Тогда морские обитатели, которые, по словам специалистов, стали жертвами сильного шторма в Желтом море, падали на жителей города Циндао прямо с неба.