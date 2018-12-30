Побережье Курил завалило селедкой
Российский остров Итуруп, входящий в состав Курильских островов, в прямом смысле слова завалило селедкой. Как выяснилось, рыбу на берег выбросило штормом, произошло это в ночь на воскресенье, 30 октября. При этом, по словам очевидцев, с каждой новой вольной сельди иваси становится все больше.
Местные жители сочли это «подарком на Новый год». На видео, снятом одним из обитателей Итурупа, видно, как люди собирают «улов» в большие мешки. «Вот это настоящая рыбалка», - говорит автор ролика, комментируя происходящее.
На острове Итуруп берег завалило селедкой.
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в июне этого года в Китае прошел «дождь» из осьминогов и креветок. Тогда морские обитатели, которые, по словам специалистов, стали жертвами сильного шторма в Желтом море, падали на жителей города Циндао прямо с неба.