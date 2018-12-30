Президент Бразилии пообещал перенести посольство страны в Иерусалим

СЕГОДНЯ 20:57 2018-12-30T20:57:38+03:00

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В воскресенье, 30 декабря, появилась информация о том, что избранный президент Бразилии Жаир Болсонару пообещал прибывшей на его инаугурацию израильской делегации перенести посольство своей страны в Иерусалим. Об этом сообщил премьер-министром еврейского государства Биньямин Нетаньяху во время своей встречи с еврейской общиной в Рио-де-Жанейро.

«Болсонару сказал мне, что вопрос заключается не в том, будет ли посольство Бразилии перенесено в Иерусалим, а в том, когда это произойдет», - цитирует главу израильского правительства агентство Reuters.

Напомним, в минувшую пятницу, 28 декабря, израильский премьер прибыл в Бразилию, чтобы посетить церемонию инаугурации избранного президента этой страны Жаира Болсонару. При этом Нетаньяху уже успел провести двустороннюю встречу с будущим главой южноамериканского государства.

Кстати, как сообщал сайт kp.ru, еще в конце прошлого года президент США Дональд Трамп заявил о том, что «настало время признать Иерусалим столицей Израиля» и перенести туда американское посольство. Это спровоцировало массовые протесты, в ходе которых погибли десятки людей.