2018-12-30T20:57:38+03:00
В мире

Президент Бразилии пообещал перенести посольство страны в Иерусалим

Ранее Жаир Болсонару провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Избранный президент Бразилии Жаир Болсонару (слева) и премьер-министр Израиля Биньямин НетаньяхуИзбранный президент Бразилии Жаир Болсонару (слева) и премьер-министр Израиля Биньямин НетаньяхуФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В воскресенье, 30 декабря, появилась информация о том, что избранный президент Бразилии Жаир Болсонару пообещал прибывшей на его инаугурацию израильской делегации перенести посольство своей страны в Иерусалим. Об этом сообщил премьер-министром еврейского государства Биньямин Нетаньяху во время своей встречи с еврейской общиной в Рио-де-Жанейро.

«Болсонару сказал мне, что вопрос заключается не в том, будет ли посольство Бразилии перенесено в Иерусалим, а в том, когда это произойдет», - цитирует главу израильского правительства агентство Reuters.

Напомним, в минувшую пятницу, 28 декабря, израильский премьер прибыл в Бразилию, чтобы посетить церемонию инаугурации избранного президента этой страны Жаира Болсонару. При этом Нетаньяху уже успел провести двустороннюю встречу с будущим главой южноамериканского государства.

Кстати, как сообщал сайт kp.ru, еще в конце прошлого года президент США Дональд Трамп заявил о том, что «настало время признать Иерусалим столицей Израиля» и перенести туда американское посольство. Это спровоцировало массовые протесты, в ходе которых погибли десятки людей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кузнецова пообещала продолжить возвращать российских детей из Ирака
На Украине доля украинского языка на ТВ достигла 92%
На Бали повысили уровень опасности из-за извержения вулкана
Умер режиссер Ринго Лэм - создатель культовых боевиков с Ван Даммом и Джеки Чаном
Би-би-си настаивает, что направляла жалобу в МИД РФ
Побережье Курил завалило селедкой
Торговый центр "Мега Химки" в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва
Российская шахматистка Екатерина Лагно выиграла чемпионат мира по блицу
Российский лыжник Устюгов выиграл индивидуальную гонку на этапе «Тур де Ски»
Меркель и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии
На Филиппинах двух россиян экстренно госпитализировали после ДТП
У «Мисс Африка - 2018» во время церемонии награждения загорелся парик
Медведев назначил замминистра экономического развития
Стало известно, где Порошенко встретит Новый год
Медведев назначил замминистра строительства и ЖКХ
Российская лыжница Непряева победила в гонке с раздельным стартом на «Тур де Ски»
Лукашенко поздравил Путина с Новым годом и Рождеством
Лавров: вопрос о возможности переговоров Путина и Трампа в 2019 году надо адресовать США
Появилось новое видео испытаний «Авангарда»
Российская семья погибла при столкновении легковушки и грузовика в Финляндии
МИД России назвал абсурдом обвинения в публикации данных о сотрудниках Би-би-си
Роскомнадзор встретится с представителями Twitter в январе
Во Франции оценили ущерб пострадавшим от протестов «желтых жилетов»
В США вновь увидели НЛО около военной базы
Путин не поздравил с Новым годом Петра Порошенко
В московском метро будут транслировать новогоднее поздравление президента