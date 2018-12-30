Торговый центр «Мега Химки» возобновил работу после эвакуации
В воскресенье вечером, 30 декабря, свою работу возобновил торговый центр «Мега Химки», который ранее был эвакуирован из-за сообщения о бесхозном предмете.
По словам представителя подмосковного главка МВД РФ, оперативные службы тщательно проверяли ТЦ, но никаких взрывных устройств в здании так и не обнаружили. Таким образом, угроза взрыва оказалась ложной. «Торговый центр возобновил свою работу», - добавил собеседник ТАСС.
В настоящее же время правоохранители пытаются установить личность звонившего.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, около 18:00 воскресенья поступил анонимный звонок: неизвестный объявил о бесхозном предмете и угрозе взрыва в торговом центре в Химках. После этого было решено вывести всех людей из здания ТЦ и временно закрыть комплекс.
Эвакуация посетителей ТЦ Мега Химки.