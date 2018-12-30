2018-12-30T19:34:46+03:00
Происшествия

Торговый центр "Мега Химки" в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва

Машины с трудом могут выехать, в районе образовались пробки [видео]
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Столичный торговый центр "Мега Химки" эвакуировали из-за угрозы взрываСтоличный торговый центр "Мега Химки" эвакуировали из-за угрозы взрыва
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Новогодний шопинг и разалечения в торговом центре "Мега Химки" пришлось прервать вечером в воскресенье, 30 декабря, из-за угрозы взрыва. В торговом комплексе началась эвакуация.

- Около 18.00 поступил звонок о бесхозном предмете. Людей из торгового центра пришлось эвакуировать. В настоящее время комплекс закрыт, сотрудники полиции с кинологами и собаками продолжают осмотр помещения, - рассказали "Комсомольской правде" в ГУ МВД по Московской области.

В соцсетях сообщают, что возле торгового центра "Мега Химки" стоят пожарные машины, людей просят отойти на расстояние почти 50 метров. В этом районе образовались пробки, легковые машины с трудом выезжают от магазина.

Эвакуация посетителей ТЦ Мега Химки.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце ноября была проведена эвакуация нескольких столичных торговых центров. Из более чем десяти комплексов эвакуировали несколько тысяч человек.

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