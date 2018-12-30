Канцлер Австрии назвал условия отмены санкций против России

30 Дек. 23:58 2018-12-31T00:05:19+03:00

Курц, как и президент Германии Штайнмайер, предлагает отменять ограничения по мере урегулирования конфликта в Донбассе

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Постепенное снятие санкций с России необходимо связать с продвижением в урегулировании конфликта на востоке Украины. Такое заявление сделал канцлер Австрии Себастьян Курц .

Он отметил, что поддерживает в этом вопросе бывшего главу МИД Германии, а ныне президента этой страны Франка-Вальтера Штайнмайера.

"Я уже выступал, будучи министром иностранных дел, за то, чтобы, как и предложил бывший глава МИД Франк-Вальтер Штайнмайер, увязать постепенное снятие санкций конкретно с прогрессом на востоке Украины", - сказал Курц в интервью газете Rheinische Post.

Австрийский канцлер считает, что первым шагом могло бы стать реальное действующее перемирие в Донбассе. При этом он отметил, что правительство Украины также должно вносить свой вклад в мирный процесс.

"Киев должен испытывать серьезный интерес в прогрессе… За последние месяцы было слишком мало движения", - сказал глава правительства.

Напомним, сайт kp.ru писал, что в ноябре Курц заявил о желании его страны вести диалог с Россией. Австрия не стала высылать российских дипломатов из-за скандала, разгоревшегося вокруг отставного полковника австрийской армии, которого обвиняют в шпионаже в пользу России.