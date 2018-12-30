Канцлер Австрии назвал условия отмены санкций против России
Постепенное снятие санкций с России необходимо связать с продвижением в урегулировании конфликта на востоке Украины. Такое заявление сделал канцлер Австрии Себастьян Курц .
Он отметил, что поддерживает в этом вопросе бывшего главу МИД Германии, а ныне президента этой страны Франка-Вальтера Штайнмайера.
"Я уже выступал, будучи министром иностранных дел, за то, чтобы, как и предложил бывший глава МИД Франк-Вальтер Штайнмайер, увязать постепенное снятие санкций конкретно с прогрессом на востоке Украины", - сказал Курц в интервью газете Rheinische Post.
Австрийский канцлер считает, что первым шагом могло бы стать реальное действующее перемирие в Донбассе. При этом он отметил, что правительство Украины также должно вносить свой вклад в мирный процесс.
"Киев должен испытывать серьезный интерес в прогрессе… За последние месяцы было слишком мало движения", - сказал глава правительства.
Напомним, сайт kp.ru писал, что в ноябре Курц заявил о желании его страны вести диалог с Россией. Австрия не стала высылать российских дипломатов из-за скандала, разгоревшегося вокруг отставного полковника австрийской армии, которого обвиняют в шпионаже в пользу России.