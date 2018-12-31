2018-12-31T07:22:47+03:00
Политика

Украинский эксперт рассказал о миллионных убытках из-за российских санкций

Политолог считает, что расширение ответных мер приведет к росту безработицы в стране
Алена Басавина
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Украина терпит миллионные убытки из-за санкцийУкраина терпит миллионные убытки из-за санкцийФото: REUTERS
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Украина потерпит миллионные убытки из-за ответных санкций России. Такую позицию высказал киевский политолог Михаил Погребинский.

По его словам, в 2017 году объем украинского экспорта в РФ составил 4 млрд 912,1 млн долларов. По итогам 2018 года снижение составило 7,1%.

«Таким образом, в 2019г. следует ожидать общего падения украинского экспорта в РФ приблизительно на 20%, если не будут введены новые санкции (12% падения от санкций + 8% общего тренда)», - написал Михаил Погребинский на своей странице Facebook.

Он отметил, что в совокупности убытки составят 1 млрд долларов. Причиной этого станет резкий рост отрицательного сальдо внешнеторговой деятельности Украины, увеличение количества разорившихся предприятий из-за отсутствия рынка сбыта, рост безработицы в стране и ослабление отраслевой структуры экономики страны.

«Экономика Украины находится в столь плохом состоянии, что каждый такой удар крайне болезнен», - уверен политолог.

Напомним, что 29 декабря Россия ввела запрет на импорт ряда украинских товаров. Ограничительные меры стали ответом на действия Незалежной.

Также ранее был расширен санкционный список против физических и юридических лиц Украины. В перечень пошли больше 200 компаний и граждан. Решение было принято для защиты интересов российского государства.

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