2018-12-25T15:01:09+03:00
Политика

Россия расширит санкции по Украине

Дмитрий Медведев подписал постановление о введении дополнительных ограничений
Алена Басавина
Поделиться:
Комментарии: comments23
Медведев расширил санкцииМедведев расширил санкцииФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Россия расширит санкционный список против физических и юридических лиц Украины. Об этом в Twitter сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен», - написал политик.

Глава правительства отметил, что соответствующее распоряжение уже подписано. Решение было приняло для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России.

Напомним, что 1 ноября Россия ввела санкции против 322 граждан и 68 компаний из Украины. Соответствующее постановление также подписал Дмитрий Медведев.

Ограничительные меры коснулись министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, спикера Верховной рады Андрея Парубия, и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун и других лиц.

Расположенные в России счета, ценные бумаги и имущество лиц, перечисленных в списке, подвергли блокировке. Кроме того, им запретили выводить капиталы граждан и компаний за пределы России.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В санкционный список по Украине вошли больше 200 лиц и компаний
В Москве задержаны мошенники, собиравшие деньги с родителей юных футболистов
В афганском Кандагаре произошел взрыв, погибли два человека
В Кремле прокомментировали ситуацию с падением цен на нефть
Илья Авербух назвал Москву «фигурным раем»
Смартфон и 1 млн рублей украли у хоккеиста «Динамо»
Экс-глава Росалкогольрегулирования объявлен в международный розыск
В Швеции неизвестный взорвал жилой дом
Глубоководная рыба-призрак попала на видео у восточного побережья США
В Конго погибли 50 человек в результате ДТП с автобусом
МИД России указал на востребованность встречи Путина и Трампа
Минобороны опубликовало шуточный календарь на 2019 год
Песков перенаправил в МИД вопрос о письме сына бывшего лидера Ливии
ВОЗ: к 2030 году от рака умрут 13,5 млн человек
В Кремле уверены, что фонд Карлова возьмет на себя ситуацию вокруг отправки детей из Клинцов в Турцию
Кремль попросил не вырывать слова президента Белоруссии из контекста
Сергей Шойгу назвал основные успехи армии за 2018 год