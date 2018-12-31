WBA назвала украинца Александра Усика боксером года

СЕГОДНЯ 20:33 2018-12-31T20:36:14+03:00

Изменить размер текста: A A

По версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), украинец Александр Усик признан лучшим боксером 2018 года.

Как указано на официальном сайте организации, 21 июля боксер завоевал Кубок Мохаммеда Али и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. В финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии украинец по единогласному решению жюри победил в схватке россиянина Мурата Гассиева.

10 ноября 2018 года Усик одержал победу над британским боксером Тони Беллью, благодаря чему смог защитить свои чемпионские титулы.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что 10 ноября, в британском Манчестере прошел бой за звание чемпиона мира по боксу среди профессионалов в тяжелом весе. Украинец Александр Усик сразился за защиту своих поясов версиям IBF, WBA Super, WBC и WBO, против него выступил британец Тони Беллью.

Поединок продлился восемь раундов, после седьмого Усик начал уступать по судейским запискам, но после отправил в нокаут своего соперника, добыв себе победу.

Недавно же Усик рассказал, что будет делать в случае атаки националистов на православную святыню - киевскую Лавру.