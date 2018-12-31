2018-12-31T20:36:14+03:00
Спорт

WBA назвала украинца Александра Усика боксером года

Спортсмен защитил титулы, одержав победу над британцем Тони Беллью
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
WBA назвала украинца Александра Усика боксером годаWBA назвала украинца Александра Усика боксером годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

По версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), украинец Александр Усик признан лучшим боксером 2018 года.

Как указано на официальном сайте организации, 21 июля боксер завоевал Кубок Мохаммеда Али и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. В финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии украинец по единогласному решению жюри победил в схватке россиянина Мурата Гассиева.

10 ноября 2018 года Усик одержал победу над британским боксером Тони Беллью, благодаря чему смог защитить свои чемпионские титулы.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что 10 ноября, в британском Манчестере прошел бой за звание чемпиона мира по боксу среди профессионалов в тяжелом весе. Украинец Александр Усик сразился за защиту своих поясов версиям IBF, WBA Super, WBC и WBO, против него выступил британец Тони Беллью.

Поединок продлился восемь раундов, после седьмого Усик начал уступать по судейским запискам, но после отправил в нокаут своего соперника, добыв себе победу.

Недавно же Усик рассказал, что будет делать в случае атаки националистов на православную святыню - киевскую Лавру.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Боевики обстреляли сирийский город в провинции Алеппо, погибли двое мирных жителей
США запросили консульский доступ к задержанному за шпионаж в Москве американцу
МВД Франции: "желтые жилеты" намерены устроить беспорядки на Новый год
Генсек Совета Европы выразил соболезнования в связи со взрывом в Магнитогорске
Сенатор от демократов Элизабет Уоррен объявила о планах участвовать в выборах президента США
Трамп похвастался своей героической победой над ИГ* в Сирии
В Серпухове обнаружили тело пропавшей клиентки BlaBlaCar
Правительство утвердило нормативы продажи бензина и дизельного топлива на бирже
Путин впервые присвоил звания "Заслуженный журналист РФ" и "Заслуженный работник связи и информации РФ"
Медведев повысил срок пребывания в России для жителей Донбасса до 180 дней
Экипажи более 70 кораблей ВМФ РФ встретят 2019 год на вахте в море
В Москве неизвестные ограбили магазин Louis Vuitton на 7 млн рублей
Владимир Путин прилетел в Магнитогорск
Британский посол записал новогоднее видеопоздравление на русском языке
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности на 1 января
Губернатор Челябинской области обещал выплатить семьям погибших в Магнитогорске по 100 тыс рублей
ЦИК Украины принял документы от первого кандидата в президенты
Эрдоган поздравил Путина и Трампа с Рождеством и Новым годом
Патриарх Кирилл призвал Константинополь не «легализовывать украинский раскол»
Суд арестовал обвиняемого в убийстве директора Burger King
Депутат Верховной рады заявил, что рацион украинцев как в блокадном Ленинграде
Медведев и премьер Госсовета Китая обменялись новогодними поздравлениями
Число жертв стихии на Филиппинах превысило 60
По подозрению в шпионаже в Москве задержали гражданина США
В Челябинской области объявят траур после ЧП в Магнитогорске
Медведев заявил об оказании помощи пострадавшим от взрыва в Магнитогорске