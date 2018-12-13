Александр Усик: Встану на сторону монахов Лавры

- Если радикально настроенные люди пойдут захватывать Лавру и проявлять насилие к монахам, какими будут ваши действия? - спросили в прямом эфире украинского телеканала абсолютного чемпиона мира по боксу, украинца Александра Усика.

- Я встану на сторону монахов, - без колебаний ответил тот.

Глубоко верующий и, что не всегда характерно для людей его профессии, тонко чувствующий и думающий боксер не в первый раз отвечает на провокационные вопросы. Как-то журналисты допытывали его вопросом, «чей Крым». И он ответил: «Божий». А после победы над россиянином Муратом Гассиевым на него и вовсе обрушились с критикой за то, что не стал кричать «Слава Украине!» В этот раз телевизионщики спрашивали его об автокефалии.

- Когда я задаю вопросы своему духовнику, что происходит и как на это реагировать, он отвечает: «Говори им простую вещь: читайте Библию, читайте Закон Божий, Евангелие, там все написано». Как лично я отношусь? Если люди станут добрее и начнут прощать обиды, если начнут любить своего ближнего, так как Всевышний нас любит, тогда я за то, чтобы его давали. Ничего не зависит, от того, дадут Томос или не дадут. Все зависит только от нас, только мы должны внутри себя создать и церковь, и семью, и любовь, и все остальное.

А теперь попробуйте сравнить этого спортсмена и человека с любым из братьев Кличко. Поразительная разница, правда?

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