Боевики обстреляли сирийский город в провинции Алеппо, погибли двое мирных жителей

СЕГОДНЯ 21:25 2018-12-31T21:25:15+03:00

Армия САР нанесла удары по позициям боевиков в деревнях Телль-Сахр и Сирмания

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В понедельник, 31 декабря боевики обстреляли минометами сирийский город Мухарде в провинции Алеппо, в результате инцидента погибли двое мирных жителей. Об этом сообщило госагентство SANA.

"Двое мирных жителей Мухарде получили ранения, несколько домов повреждено в результате минометного обстрела города террористами", - передает издание.

Кроме того, террористы напали на район "Новый Алеппо" и повредили несколько зданий.

Как сообщает гостелеканал Syria TV, армия САР нанесла удары по позициям боевиков в деревнях Телль-Сахр и Сирмания, откуда производились обстрелы.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 15 декабря стало известно о том, что террористы обстреляли сирийский город Алеппо и другие населенные пункты одноименной провинции. В результате нападений за сутки погибли трое военнослужащих САР, еще девять получили ранения.