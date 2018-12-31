Боевики обстреляли сирийский город в провинции Алеппо, погибли двое мирных жителей
В понедельник, 31 декабря боевики обстреляли минометами сирийский город Мухарде в провинции Алеппо, в результате инцидента погибли двое мирных жителей. Об этом сообщило госагентство SANA.
"Двое мирных жителей Мухарде получили ранения, несколько домов повреждено в результате минометного обстрела города террористами", - передает издание.
Кроме того, террористы напали на район "Новый Алеппо" и повредили несколько зданий.
Как сообщает гостелеканал Syria TV, армия САР нанесла удары по позициям боевиков в деревнях Телль-Сахр и Сирмания, откуда производились обстрелы.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 15 декабря стало известно о том, что террористы обстреляли сирийский город Алеппо и другие населенные пункты одноименной провинции. В результате нападений за сутки погибли трое военнослужащих САР, еще девять получили ранения.