2018-12-31T22:17:09+03:00
Политика

МИД Армении: Ереван намерен продолжать развитие отношений с Москвой

Армянское руководство желает сотрудничать с российской стороной, исходя из национальных интересов страны
Сакина НУРИЕВА
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Ереван намерен продолжить политику, направленную на углубление и развитие отношений с Москвой.Ереван намерен продолжить политику, направленную на углубление и развитие отношений с Москвой.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил, что Ереван продолжит политику, направленную на углубление и развитие отношений с Москвой.

Он отметил, что сотрудничество с РФ является одним из важнейших направлений во внешней политики армянского государства. По словам Мнацаканяна, отношения между двумя странами служат безопасности, экономике и развитию.

"Нынешняя власть продолжает политику, направленную на углубление и развитие отношений с Россией, так как это имеет для нас очень большое, жизненно важное значение", - подчеркнул дипломат в интервью Общественному телевидению Армении.

Также он отметил, что Ереван и Москва сотрудничают в различных сферах, в том числе в ЕАЭС и ОДКБ.

При этом армянское руководство не собирается проводить как-либо изменения, а лишь надеется "углублять и развивать" отношения, которые страны будут соблюдать "как равноправные стратегические партнеры".

Мнацаканян также добавил, что развитие двустороннего сотрудничества исходит из национальных интересов Армении.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 27 декабря и.о. премьер-министра Армении Никола Пашинян прибыл в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. В ходе переговоров лидеры двух стран обсудили возможность армянской стороной приобретения российского газа, а также ряд других вопросов.

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