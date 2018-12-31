МИД Армении: Ереван намерен продолжать развитие отношений с Москвой

СЕГОДНЯ 22:13 2018-12-31T22:17:09+03:00

Ереван намерен продолжить политику, направленную на углубление и развитие отношений с Москвой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил, что Ереван продолжит политику, направленную на углубление и развитие отношений с Москвой.

Он отметил, что сотрудничество с РФ является одним из важнейших направлений во внешней политики армянского государства. По словам Мнацаканяна, отношения между двумя странами служат безопасности, экономике и развитию.

"Нынешняя власть продолжает политику, направленную на углубление и развитие отношений с Россией, так как это имеет для нас очень большое, жизненно важное значение", - подчеркнул дипломат в интервью Общественному телевидению Армении.

Также он отметил, что Ереван и Москва сотрудничают в различных сферах, в том числе в ЕАЭС и ОДКБ.

При этом армянское руководство не собирается проводить как-либо изменения, а лишь надеется "углублять и развивать" отношения, которые страны будут соблюдать "как равноправные стратегические партнеры".

Мнацаканян также добавил, что развитие двустороннего сотрудничества исходит из национальных интересов Армении.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 27 декабря и.о. премьер-министра Армении Никола Пашинян прибыл в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. В ходе переговоров лидеры двух стран обсудили возможность армянской стороной приобретения российского газа, а также ряд других вопросов.