2019-01-01T21:07:40+03:00
Политика

Жаир Болсонару вступил в должность президента Бразилии

Политик принес присягу и поклялся соблюдать положения Конституции страны
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Жаир Болсонару с супругойЖаир Болсонару с супругойФото: REUTERS
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Представитель консервативной Социал-либеральной партии Жаир Болсонару официально вступил в должность президента Бразилии. Церемония присяги состоялась на специальном заседании нижней палаты парламента в этот вторник, 1 января.

Отмечается, что политик прибыл к зданию конгресса Болсонару в автомобиле с открытым верхом вместе с супругой и в сопровождении большого кортежа. В районе площади министерств в столице республики его встречали сторонники и граждане с плакатами. В связи с мероприятием близ здания конгресса были введены усиленные меры безопасности. Агентство Reuters отмечает, что Болсонару занял пост президента Бразилии на четыре года.

Напомним, что второй тур выборов в этом южно-американском государстве стартовал 28 октября. По его итогам Болсонару набрал 55,15% избирательских голосов, а его соперник представитель левой Партии трудящихся Фернанду Аддад - 44,85%.

Сайт kp.ru писал о том, что в ходе своей предвыборной кампании нынешний президент Бразилии не раз делал неоднозначные высказывания. Из-за этого у себя на родине он известен как ярый расист, фашист и женоненавистник.

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