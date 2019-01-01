В Белоруссии перевернулся автобус с российскими туристами

1 Янв. 2019 2019-01-01T22:56:37+03:00

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В Ушачском районе Витебской области Белоруссии перевернулся автобус с туристами из России. Такую информацию предоставила официальный представитель Управления внутренних дел областного исполкома Ольга Шкуратова.

По ее словам, авария произошла примерно в 19.30 на дороге Ушачи-Зябки возле деревни Угринки. Автобус с российскими регистрационными номерами следовал из Глубокого в Витебск, но, по невыясненным пока причинам, съехал в кювет и перевернулся.

"В автобусе находились 23 человека, граждане России, и сопровождавший их гид из областного центра", - рассказал Шкуратова.

Представитель УВД подчеркнула, что медицинская помощь понадобилась лишь одному человеку. Женщина 1978 года рождения была доставлена в ближайшую больницу для диагностики ушибов. Остальные россияне в настоящий момент находятся в средней школе, где их временно разместили и обеспечили питанием. По данным РИА Новости, решается вопрос о предоставлении туристам транспорта, который доставит их в Витебск. На месте аварии работает следственно-оперативная группа.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года наши соотечественники пострадали также в крупном ДТП в Швейцарии. Автобус направлялся из Генуи в Дюссельдорф, но врезался в стену. В результате аварии погиб один человек, еще 44 получили травмы. Среди пострадавших было 10 россиян.