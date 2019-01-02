В Вашингтоне застрелили морского пехотинца

2 Янв. 2019 2019-01-02T03:09:21+03:00

Ни возраст, ни имя погибшего морпеха не называются Фото: REUTERS

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На территории казармы Корпуса морской пехоты США в Вашингтоне застрелили военнослужащего, который находился «при исполнении служебных обязанностей», сообщает газета The Washington Post со ссылкой на командование Корпуса.

Издание отмечает, что пока ни возраст, ни звание, ни имя убитого морпеха не раскрываются. Умалчивается также и об обстоятельствах его гибели. Известно лишь, что он скончался в результате ранения, полученного при «инциденте со стрельбой» в казарме. Служивого доставили в больницу, но спасти его жизнь врачам не удалось.

Представитель Корпуса морской пехоты полковник Дон Томич заявил, что командование «в это непростое время» заботится о родных и близких погибшего, а также «прилагает все усилия», чтобы выявить и привлечь к ответственности всех причастных к инциденту. Однако пока никого не арестовали.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, на палубе авианосца «Джордж Буш» от удара винтом двигателя самолета скончался боцман.