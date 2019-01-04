Бывшему министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову предъявлено обвинение

4 Янв. 2019 2019-01-04T13:19:18+03:00

Его обвиняют в мошенничестве, растрате и легализации прибыли, полученной в результате совершения преступления

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В пятницу, 4 января, пресс-служба Следственного комитета России опубликовала заявление о предъявлении бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову, ранее экстрадированному из Франции. Экс-чиновника обвиняют в мошенничестве, растрате и легализации денежных средств.

Расследованием дела занимаются следователи Главного управления СК по раскрытию особо важных дел. По данным следствия, Кузнецов, его заместитель Валерий Носов и их подельники совершили хищение в результате сделки купли-продажи акций, принадлежавших компании "Мособлтрастинвест". Кузнецов и его подельники также обвиняются в приобретении обманным путем права на чужое имущество и легализации заработанных преступным путем денег с помощью заключения фиктивных сделок.

Полученные деньги Кузнецов и его соучастники вывели в оффшорную зону на Кипр. На эти средства мошенники приобрели элитную недвижимость в Швейцарии, а также дорогостоящие автомобили и предметы антиквариата.

В заявлении СК подчеркивается, что привлечение Кузнецова и его подельников к уголовной ответственности было бы невозможно без содействия правоохранительных органов Франции, которые задержали Кузнецова и экстрадировали его в Россию. Ранее глава СК Александр Бастрыкин также отметил важность решения французских правоохранителей об экстрадиции бывшего чиновника, назвав это решение "торжеством справедливости".