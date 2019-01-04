Глава СК Александр Бастрыкин прокомментировал экстрадицию Алексея Кузнецова в Россию
Глава Следственного комитета России (СК) Александр Бастрыкин заявил, что экстрадиция из Франции в Росиию экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова в Россию является "торжеством справедливости". В России Кузнецова обвиняют в мошенничестве и растрате.
"Уже не верилось, что Франция выдаст Кузнецова. Но все же справедливость восторжествовала! Теперь будем разбираться по делу Кузнецова и его сообщников, как говорится, по полной программе", - говорится в заявлении, опубликованном на странице Бастрыкина в сети "ВКонтакте". По словам главы ведомства, важной вехой в расследовании дела Кузнецова стало отделение СК от прокуратуры, поскольку дело было возобновлено только после того, как СК стал независимой правоохранительной структурой.
Алексей Кузнецов был экстрадирован из Франции в Росиию 3 января этого года. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, растрате и легализации имущества, добытого криминальным путем. По данным следствия, Кузнецов и его подельники причинил предприятиям жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья ущерб на сумму свыше 14 миллиардов рублей.