2019-01-04T09:55:25+03:00
Общество

Глава СК Александр Бастрыкин прокомментировал экстрадицию Алексея Кузнецова в Россию

Глава Следственного комитета России пообещал разобраться в деле бывшего министра финансов Подмосковья "по полной программе"
Александр ДЖУМАЕВ
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Глава СК Александр БастрыкинГлава СК Александр БастрыкинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Глава Следственного комитета России (СК) Александр Бастрыкин заявил, что экстрадиция из Франции в Росиию экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова в Россию является "торжеством справедливости". В России Кузнецова обвиняют в мошенничестве и растрате.

"Уже не верилось, что Франция выдаст Кузнецова. Но все же справедливость восторжествовала! Теперь будем разбираться по делу Кузнецова и его сообщников, как говорится, по полной программе", - говорится в заявлении, опубликованном на странице Бастрыкина в сети "ВКонтакте". По словам главы ведомства, важной вехой в расследовании дела Кузнецова стало отделение СК от прокуратуры, поскольку дело было возобновлено только после того, как СК стал независимой правоохранительной структурой.

Алексей Кузнецов был экстрадирован из Франции в Росиию 3 января этого года. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, растрате и легализации имущества, добытого криминальным путем. По данным следствия, Кузнецов и его подельники причинил предприятиям жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья ущерб на сумму свыше 14 миллиардов рублей.

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