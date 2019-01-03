2019-01-03T15:47:27+03:00
Происшествия

Франция экстрадировала в Россию экс-министра финансов Подмосковья

На родине Алексей Кузнецов обвиняется в мошенничестве, растрате и легализации полученного преступным путем имущества
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Франция выдала России экс-министра финансов Подмосковья Алексея КузнецоваФранция выдала России экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова
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Спустя пять лет напряженных судебных тяжб Франция все же экстрадировала в Россию бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, который обвиняется в мошенничестве, растрате и легализации имущества, приобретенного преступным путем. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Напомним, что Кузнецов занимал пост министра восемь лет, а в 2008 году сам подал в отставку, поскольку у правоохранительных органов появились вопросы к его деятельности - мужчину заподозрили в хищении почти 14 млрд рублей из регионального бюджета. Уже через несколько дней чиновник был во Франции, где его задержали лишь в 2013 году. При себе у Кузнецова нашли несколько поддельных паспортов.

Декрет о его выдаче россиянина был подписан премьер-министром Франции еще 21 ноября 2017 года, при этом экстрадиция затягивалась из-за апелляций экс-министра в судах различных инстанций. Итоговое решение приняли лишь 28 декабря 2018 года, когда ходатайство Кузнецова в очередной раз было отклонено.

"Сегодня, 3 января 2019 года, в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского Бюро Интерпола Кузнецов экстрадирован в Россию", - сообщается на сайте Генконсульства.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее по данному делу уже были осуждены соучастники экс-министра Валерий Носов, Владислав Телепнев и Елена Кузнецова. Также его супруге Жанне Булах было назначено заочное наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии общего режима. В настоящий момент женщина находится в США, которые отказываются выдавать ее России.

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