2019-01-04T17:04:26+03:00
Здоровье

Названы вызывающие панические атаки продукты

Также ученые дали рекомендации по поводу того, как снизить тревожность
Дарья ИВАШКИНА
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Кофеин может довести человека, склонного к появлению тревожных состояний, до панической атакиКофеин может довести человека, склонного к появлению тревожных состояний, до панической атакиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ученые назвали продукты, употребление которых может спровоцировать обострение симптомов тревожности и даже появление панических атак.

Так, чай и кофе вызывают повышение уровня адреналина, норадреналина и кортизола в крови, что отрицательно сказывается на стабильности психики. Причем, как утверждает Джеймс Лэйк из Университета Аризоны, кофеин может довести человека, склонного к появлению тревожных состояний, до панической атаки.

Кроме того, чтобы избежать проблем с психическим здоровьем, медики советуют сократить количество сахара и углеводов в рационе.

Также помочь могут продукты, содержащие аминокислоту триптофан. Это рыба, крабы, яйца, бананы, шпинат, семена тыквы, овес и кунжут. Помимо этого, снизить тревожность помогают продукты, богатые антиоксидантами и цинком. В частности, это кефир, квашеная капуста, говядина, печень, устрицы, орехи, фасоль, артишоки, свекла, брокколи и имбирь, говорится в статье портала Food News.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее ученые называли продукты, вызывающие стресс.

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