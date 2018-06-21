Ученые назвали продукты, вызывающие стресс

СЕГОДНЯ 13:39 2018-06-21T13:40:00+03:00

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Американские специалисты озвучили список продуктов, способных стать причиной стресса. Сотрудники университета Лома Линда в США провели эксперимент на лабораторных мышах и пришли к выводу, что не вся еда заряжает энергией и дает силы.

Специалисты разделили грызунов на две группы, одну из них ученые кормили жирной пищей, а вторую — более полезной едой. В результате, оказалось, что те мыши, чье питание не было сбалансированным, были более подвержены депрессии, чем их сородичи.

Интересно, что данные этого эксперимента применимы и к людям. Эксперты рассказали, что опасной можно считать всю пищу, богатую насыщенными жирами. При этом особенно негативно на нервную систему влияет жирное мясо, молоко, фаст-фуд и жареная еда, пишет сайт «Свободная пресса».

«Связь между депрессией и гастрономическими предпочтениями особенно выражена, если вредную еду человек предпочитал есть в подростковом возрасте», —цитирует специалистов ФАН.