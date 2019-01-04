2019-01-04T21:22:46+03:00
Политика

Самолет-разведчик США заметили возле российской авиабазы Хмеймим в Сирии

Американский разведчик около двух часов курсировал неподалеку от побережья арабской республики
Дарья ИВАШКИНА
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P-8A PoseidonP-8A PoseidonФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 4 января, патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon провел разведку у российской авиабазы Хмеймим в Сирии и базы материально-технического обеспечения Военно-морского флота (ВМФ) РФ, расположенной в сирийском порту Тартус.

Как следует из мониторинговых данных западного авиационного ресурса IntelSky, американский разведчик с бортовым номером 168764 вылетел с авиабазы Сигонелла, которая находится на итальянском острове Сицилия, и около двух часов курсировал неподалеку от побережья Сирии, периодически приближаясь к российским базам. При этом воздушное судно следовало на высоте 4,7 тысячи метров.

Кстати, стоит отметить, что в последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников у российских границ возросла. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в конце прошлого года американский самолет-разведчик Boeing RC-135V более трех часов курсировало вдоль побережья Крымского полуострова.

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