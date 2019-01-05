Начальника главка МВД по противодействию экстремизму сняли с поста
Начальник Главного управления министерства внутренних дел России по противодействию экстремизму Тимур Валиулин был освобожден от исполнения своих служебных обязанностей. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
"Указом президента глава Главного управления МВД по противодействию экстремизму Тимур Валиулин освобожден от занимаемой должности", - передает ТАСС со ссылкой на собеседника агентства.
Напомним, как писал сайт kp.ru, о предстоящей отставке руководителя главка стало известно еще в конце декабря прошлого года. Сам министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев тогда подтвердил, что в скором времени Тимур Валиулин оставит свой пост из чисто кадровых соображений.
56-летний уроженец города Краснозаводска Московской области служит в правоохранительных органах с 1988 года. Более шести лет назад он стал начальником Главного управления по противодействию экстремизму МВД и за это время был награжден множеством государственных наград.