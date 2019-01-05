Глава ФРС США заявил, что не уйдет в отставку даже по просьбе Трампа

5 Янв. 2019 2019-01-05T01:43:55+03:00

Встречаться с американским лидером в ближайшее время Джером Пауэлл также не намерен

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Глава Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Джером Пауэлл не собирается оставлять свой пост, даже если его об этом попросит лично американский лидер Дональд Трамп. Об этом сам политик заявил во время своего выступления перед журналистами в городе Атланта штата Джорджия в пятницу, 4 декабря.

Пауэлл подчеркнул, что представители Белого дома пока не связывались с ним для обсуждения итогов работы ФРС. Встречаться с Трампом в ближайшее время руководитель ведомства также не планирует. Однако если такая личная беседа все же состоится, то ее нельзя будет назвать редкостью, передает ТАСС.

Стоит отметить, что ранее президент США неоднократно высказывал свое недовольство действиями Пауэлла, который на протяжении 2018 года четыре раза поднимал базовую процентную ставку.

Сайт kp.ru писал о том, что многие говорили о скорой отставке главы ФРС, однако позже в администрации Белого дома опровергли такие сообщения.