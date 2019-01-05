Протестующие в Париже сожгли плавучий ресторан
До этого они разгромили мусорные баки, автомобили и мотоциклы [видео]
Плавучий ресторан пострадал от рук «желтых жилетов». Фото: стоп-кадр видео
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В Париже «желтые жилеты», чьи акции из мирных манифестаций давно переросли в погромы, отличились в очередной раз. Они подожгли плавучий ресторан, стоявший на приколе рядом с художественным музеем Орсе на левом берегу Сены. Видео происшествия было опубликовано в соцсетях.
Желтые жилеты подожгли плавучий ресторан.PARIS #5janvier
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