Сотни арестованных: протесты во Франции набирают обороты

Несогласные с ростом цен на топливо и налогом на вредные выбросы протестуют уже третью неделю и, похоже, не намерены сдаваться. Как сообщают местные СМИ, несколько сотен людей в желтых жилетах заблокировали проезд к аэропорту Ниццы, из-за чего на дороге образовалась гигантская пробка. Другие демонстранты устроили забастовку у здания Европейского суда по правам человека в Страсбурге. Также массовая акция протеста началась в аэропорту города Нант.

Как пишет агентство Reuters со ссылкой на французскую полицию, арестован 81 человек. В МВД опасаются, что в толпу протестующих могли проникнуть радикалы.

А по сообщениям France-Info, на Елисейских полях задержали 115 активистов, скандировавших: «Макрон, перестань обращаться с нами, как с идиотами!». При них были найдены рогатки и снаряды с желтой краской, которыми они швырялись в полицейских.

Беспорядки отмечены и на площади Шарля де Голля около Триумфальной арки, и на площади Мадлен. «Желтые жилетки» также наводнили улицы городов Кан и Гавр.

В МВД опасаются, что в толпу протестующих могли проникнуть радикалыФото: REUTERS

ВСЕ ИДЕТ К ДОСРОЧНОЙ ОТСТАВКЕ МАКРОНА

- Массовые выступления во Франции стали логичным последствием произошедшего беспрецедентного роста цен на топливо. Число участников выступлений уже достигло нескольких сотен тысяч человек, 3/4 французов поддерживает требования протестующих о снижении цен, - рассказал "КП" эксперт по Франции, замдиректора ИСИП РУДН Максим Юраков. - Ситуация накаляется в связи с молниеносным падением рейтинга действующего президента страны Макрона, что создаёт благоприятную почву для трансформации экономического кризиса в политический. В мировой истории такая ситуация неоднократно повторялась.

Последние исследования социологов показывают, что у Макрона рейтинг поддержки внутри страны сегодня является одним из самых низких среди лидеров мировых держав. Вероятно, что текущий кризис правительство сможет преодолеть, однако это не остановит рост негативных социально-политических тенденций в стране, которые в будущем могут привести к досрочной отставке президента.