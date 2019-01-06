В Кремле пока не знают, когда пройдут переговоры Путина и Эрдогана
Но встреча точно пройдет в ближайшее время
Президенты России и Турции могут встретиться уже в январеФото: REUTERS
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В Кремле прокомментировали информацию турецких СМИ о том, что в ближайшие недели Россию посетит Реджеп Тайип Эрдоган.
- Лидеры России и Турции условились, что встреча скоро будет, но точная дата пока не определена, - цитирует ТАСС пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
По информации издания Anadolu, главной темой переговоров станет обстановка в Сирии и заключение контракта на поставку российских систем ПВО.