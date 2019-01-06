В Кремле пока не знают, когда пройдут переговоры Путина и Эрдогана

6 Янв. 2019 2019-01-06T14:19:13+03:00

Президенты России и Турции могут встретиться уже в январе Фото: REUTERS

Но встреча точно пройдет в ближайшее время

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В Кремле прокомментировали информацию турецких СМИ о том, что в ближайшие недели Россию посетит Реджеп Тайип Эрдоган.

- Лидеры России и Турции условились, что встреча скоро будет, но точная дата пока не определена, - цитирует ТАСС пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По информации издания Anadolu, главной темой переговоров станет обстановка в Сирии и заключение контракта на поставку российских систем ПВО.