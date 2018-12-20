В Турции объявили об «интенсивной подготовке» к операции в Сирии
В четверг, 20 декабря, Минобороны Турции сделало первое официальное заявление после того, как стало известно о решении США вывести войска из Сирии.
Глава ведомства Хулуси Акар объявил о том, в настоящее время Анкара проводит «интенсивную работу» по подготовке к проведению военной операции в арабской республике. «Теперь перед нами стоят Манбидж и восток Евфрата. Мы проводим интенсивную работу по этой теме», - приводит слова министра местный телеканал NTV.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 19 декабря стало известно о выводе войск Вооруженных сил США с территории северо-восточной Сирии. При этом американский лидер Дональд Трамп написал в своем Twitter о победе над террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ), деятельность которой запрещена во многих странах мира, в том числе и в России.
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