2019-01-09T14:15:30+03:00
Политика

США не планируют размещать войска на Курилах в случае их перехода Японии

Об этом заявил командующий американскими войсками в стране Джерри Мартинес
Александр ДЖУМАЕВ
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США не планируют размещать войска на Курилах в случае их перехода под юрисдикцию ЯпонииСША не планируют размещать войска на Курилах в случае их перехода под юрисдикцию ЯпонииФото: REUTERS
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Соединенные Штаты в настоящий момент не планируют размещение войск на Южных Курилах, заявил командующий американским воинским контингентом в Японии генерал-лейтенант военно-воздушных сил США Джерри Мартинес.

В заявлении, сделанном во время выступления в Национальном пресс-клубе Японии, генерал отметил, что надеется на успешное завершение диалога между Российской Федерацией и Японией о принадлежности Курильских островов.

Ранее сайт kp.ru сообщал о заявлении помощника премьер-министра Японии Синдзо Абэ Кацуюки Каваи. По его словам, Токио надеется на поддержку Вашингтона в деле заключения мирного договора с Россией и решения проблемы принадлежности островов Курильской гряды. Каваи также отметил, что Абэ, который в ходе визита на могилу своего отца дал клятву сделать все возможное для решения проблемы, "решительно настроен" на подписание мирного договора с РФ.

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