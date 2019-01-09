Япония рассчитывает, что США помогут ей заключить мирный договор с Россией

9 Янв. 2019 2019-01-09T08:04:50+03:00

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассчитывает на поддержку Соединенных Штатов в вопросе заключения мирного договора с Россией. Такое заявление сделал специальный помощник главы японского правительства Кацуюки Каваи, в Гудзонском институте в Вашингтоне. Он пояснил, что помощь Штатов в этом случае послужит «противовесом» растущему влиянию Китая.

«Хотелось бы, чтобы США поняли важность заключения японо-российского мирного договора в качестве средства совместного противодействия угрозе со стороны Китая», - приводит его слова агентство Kyodo.

Кацуюки Каваи добавил, что премьер Абэ «решительно настроен подписать этот документ и разрешить территориальный спор с Россией, пока находится на посту главы правительства».

Он также подчеркнул, что Токио не собирается присоединяться к китайскому проекту «Один пояс – один путь», а союз с Вашингтоном «должен стать эффективным противодействием» Пекину. Правда, отметил, что «стратегический» визит Абэ в Китай в октябре прошлого года способствовал «смягчению напряженности между Японией и Китаем».

Как писал сайт kp.ru, визит Абэ в Москву ожидается во второй половине января этого года, предположительно – 21 числа, дата согласовывается.

Напомним, после встречи с японским премьером на полях саммита АСЕАН в Сингапуре президент России Владимир Путин сказал, что они договорились «активизировать переговорный процесс по проблематике мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года».

А накануне стало известно, что во время очередного раунда переговоров Токио собирается предложить Москве отказаться от взаимных прав требовать какие-либо компенсации, связанные с Южными Курилами.

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