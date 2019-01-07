Синдзо Абэ поклялся на могиле отца поставить точку в ситуации с мирным договором России и Японии

7 Янв. 2019 2019-01-07T13:08:47+03:00

Отец действующего премьер-министра Японии занимал пост министра иностранных дел страны с 1982 по 1986 год и много работал над улучшением отношений с Москвой

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что поклялся приложить все усилия для завершения диалога о заключении мирного договора с Россией. Заявление было сделано политиком после посещения могилы его отца в Нагато.

"Я поклялся приложить все силы, чтобы несмотря ни на что продвинуть его [диалог о мирном договоре] и поставить точку", - приводит слова Абэ информационное агентство NHK. Японский премьер также отметил, что работа над мирным договором с Россией является его служебным долгом, добавив, что в этом году ожидается наступление "исторически поворотного момента".

Абэ подчеркнул, что его отец Синтаро, который был министром иностранных дел Японии с 1982 по 1986 год, также работал над укреплением отношений Японии и СССР, преемником которого является Россия.

Переговоры о заключении мирного договора между РФ и Японией возобновились в ноябре 2018 года. Ранее сайт kp.ru сообщал о намерении Абэ посетить Россию в начале этого года и обсудить с Владимиром Путиным все спорные аспекты этой ситуации