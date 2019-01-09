2019-01-09T22:28:13+03:00
Политика

На выборы президента Украины не пустят российских наблюдателей

Глава МИД незалежной Павел Климкин заявил, что его ведомство просто не будет принимать заявки от россиян
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Министр иностранных дел Украины Павел КлимкинМинистр иностранных дел Украины Павел КлимкинФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В среду, 9 января, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что уже предложил главе Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингибьергу Сольруну Гисладоттиру направить наблюдательную миссию на президентские выборы, которые должны пройти в незалежной 31 марта текущего года. При этом глава МИД соседнего государства подчеркнул, что Киев не допустит россиян для наблюдения за голосованием.

«Несколько дней назад, как и положено, направил письмо директору БДИПЧ Ингибьергу Сольруну Гисладоттиру <…>. Среди других вполне стандартных вещей отметил, что МИД Украины не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей», - написал Климкин на своей странице в Facebook.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, на днях Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины утвердила бюджет президентских выборов. Как выяснилось, голосование обойдется казне соседнего государства в 2,35 миллиарда гривен (около 84 миллионов долларов).

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мэром Аланьи может стать этнически русская гражданка Турции
Российские фильмы заработали за новогодние праздники 3,3 млрд рублей
«Нафтогаз» заявил о готовности обсуждать отказ от нового иска к «Газпрому»
Милонов поддержал призыв Димы Билана ввести цензуру в музыке
Немецкий журналист рассказал, чему Германия может поучиться у Москвы
Умер последний глава Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов
МИД РФ вызвал посла Японии из-за заявлений Токио по Курилам
Путин высказался о возможном расширении научного сотрудничества России
На востоке Франции потерпел крушение истребитель Mirage 2000D
Министр обороны Норвегии заявил о возможности войны в Европе
Порошенко отправил 20 военных «стабилизировать ситуацию» в Мали
Богатейший человек мира Джефф Безос объявил о разводе
Песков сообщил о подготовке визита Путина в Сербию
Госдума получила от ПАСЕ приглашение к участию в январской сессии
Площадь пожара на заводе в Оренбуржье достигает 7000 квадратных метров
Гендиректор клиники в США уволился после родов пациентки в коме
Российское военно-историческое общество рассказало, как использовать «лаосские» Т-34
Бензин снова начал дорожать
Рогозин рассказал, что вынудило NASA отменить его визит в США
Кабмин выделит 147 млн рублей жителям разрушенного дома в Магнитогорске
В Совфеде прокомментировали заявление о росте в 2019 году зарплат бюджетников
Ученые смоделировали цунами, погубившее на Земле динозавров
Центробанк снизил официальные курсы доллара и евро
Премьер Австралии попросил «фотошопить» ему волосы, а не ноги
Китай объявил о завершении торговых переговоров с США
Молодой мужчина пострадал при столкновении трех грузовиков на МКАД
В Камбодже нашли тела двух россиян