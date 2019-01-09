На выборы президента Украины не пустят российских наблюдателей

9 Янв. 2019 2019-01-09T22:28:13+03:00

Глава МИД незалежной Павел Климкин заявил, что его ведомство просто не будет принимать заявки от россиян

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В среду, 9 января, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что уже предложил главе Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингибьергу Сольруну Гисладоттиру направить наблюдательную миссию на президентские выборы, которые должны пройти в незалежной 31 марта текущего года. При этом глава МИД соседнего государства подчеркнул, что Киев не допустит россиян для наблюдения за голосованием.

«Несколько дней назад, как и положено, направил письмо директору БДИПЧ Ингибьергу Сольруну Гисладоттиру <…>. Среди других вполне стандартных вещей отметил, что МИД Украины не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей», - написал Климкин на своей странице в Facebook.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, на днях Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины утвердила бюджет президентских выборов. Как выяснилось, голосование обойдется казне соседнего государства в 2,35 миллиарда гривен (около 84 миллионов долларов).