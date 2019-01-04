Украина потратит на выборы президента $84 млн

4 Янв. 2019 2019-01-04T17:18:08+03:00

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины утвердила бюджет президентских выборов, которые запланированы в незалежной на 31 марта. Как выяснилось, голосование обойдется казне соседнего государства в 2,35 миллиарда гривен (около 84 миллионов долларов).

«Утверждена смета ЦИК на 2019 год за бюджетной программой "Проведение выборов президента Украины" на сумму два миллиарда 354 миллиона 880 тысяч гривен», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинского Центризбиркома.

Также там отмечается, что ЦИК незалежной утвердил бюджет парламентских выборов: он составит 1,95 миллиарда гривен, то есть около 70 миллионов долларов.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года, а депутатов в украинский парламент граждане незалежной будут выбирать 27 октября текущего года.