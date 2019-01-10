В ЦАР допускают размещение российской военной базы
На территории Центральноафриканской Республики может появиться российская военная база. Соответствующее заявление сделала министр обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра.
По ее словам, конкретных договоренностей пока нет, однако такая возможность не исключается в рамочном соглашении.
"Если президентами, как верховными главнокомандующими, как руководителями нации, будет принято решение о размещении базы, значит, к этому наши страны придут, ну а мы, как министры, уже будем его реализовывать", — сказала глава ведомства.
При этом она добавила, что многие уже начали воспринимать в качестве военной базы РФ образовательный армейский центр в Беренго, где российские инструкторы учат солдат обращаться с оружием и вести бой, передает РИА Новости.
Напомним, что он был создан после того, как наши страны в августе прошлого года подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве.
Сайт kp.ru писал о том, что правительства России и Центральноафриканской Республики также договорились о размещении на территории ЦАР представительства министерства обороны РФ.