2019-01-10T10:51:35+03:00
Политика

В ЦАР допускают размещение российской военной базы

Конкретных договоренностей пока нет, однако такая возможность не исключается в рамочном соглашении
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В ЦАР не исключили размещения российской базыВ ЦАР не исключили размещения российской базыФото: REUTERS
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На территории Центральноафриканской Республики может появиться российская военная база. Соответствующее заявление сделала министр обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра.

По ее словам, конкретных договоренностей пока нет, однако такая возможность не исключается в рамочном соглашении.

"Если президентами, как верховными главнокомандующими, как руководителями нации, будет принято решение о размещении базы, значит, к этому наши страны придут, ну а мы, как министры, уже будем его реализовывать", — сказала глава ведомства.

При этом она добавила, что многие уже начали воспринимать в качестве военной базы РФ образовательный армейский центр в Беренго, где российские инструкторы учат солдат обращаться с оружием и вести бой, передает РИА Новости.

Напомним, что он был создан после того, как наши страны в августе прошлого года подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве.

Сайт kp.ru писал о том, что правительства России и Центральноафриканской Республики также договорились о размещении на территории ЦАР представительства министерства обороны РФ.

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