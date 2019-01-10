2019-01-10T13:41:28+03:00
Происшествия

Движение по Волоколамскому шоссе в Москве восстановят к пятнице

Ранее в четверг из-за провала грунта на улице Сходненской был затоплен Тушинский тоннель
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Из-за прорвавшейся дамбы в Москве затопило Тушинский тоннельИз-за прорвавшейся дамбы в Москве затопило Тушинский тоннельФото: скриншот с видео
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Движение в районе Волоколамского шоссе будет восстановлено в пятницу, 11 января. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в четверг из-за провала грунта на Канале имени Москвы в районе Сходненской улицы вода хлынула из дамбы и затопила окрестные улицы, а также Тушинский тоннель. В результате инцидента движение по Волоколамскому шоссе в сторону Московской области было полностью перекрыто, также возникли перебои в графике прибытия общественного транспорта.

На место происшествия прибыли спасатели и работники коммунальных служб, которые в настоящий момент занимаются откачкой воды. Автомобильный поток был перенаправлен на Ленинградское шоссе,

"Мы полагаем, что в течение 6 часов сбросит воду. И потом еще часа 2-3 понадобится, чтобы все зачистить <...> К завтрашнему дню, полагаю, движение мы восстановим", - цитирует ТАСС Бирюкова.

На канале имени Москвы прорвало дамбу.

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