Из-за прорвавшейся дамбы в Москве затопило Тушинский тоннель

Желтый фонтан воды хлынул из дамбы на улице Сходненской утром в четверг, 10 января. Поток рванул на окрестные улицы. За считанные минуты был затоплен Тушинский тоннель. Движение по нему сейчас полностью ограничено.

- О пострадавших не сообщалось, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.

Сейчас на месте прорыва работают коммунальные службы города и спасатели, которые помогают им откачивать воду. Причины ЧП пока не уставлены. Автомобилистам стоит заранее планировать маршруты объезда.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/685638" frameborder="0"></iframe> На канале имени Москвы прорвало дамбу.

- Движение по Волоколамскому транспортному тоннелю в сторону Московской области полностью закрыто, - сообщили в столичном МЧС.

Кроме того, в Мосгортрансе сообщают о перебоях в движении троллейбусов в сторону Братцево.

- Автомобильный поток перенаправляется на Ленинградское шоссе, пассажирский транспорт идёт изменёнными трассами маршрутов для объезда проблемного участка. Все службы работают над устранением причин проблемы, - сообщил «Комсомолке» Александр Евсин, руководитель ситуационного центра ЦОДД Москвы.

Тушинский тоннель в Москве затопило из-за прорыва дамбы.В Москве заблокировано движение по Волоколамскому шоссе из-за провала грунта. Тоннель полностью затоплен

На месте происшествия работают экстренные службы. Пока авария не устранена. «Комсомолка» следит за развитием событий.

СПРАВКА КП

Тушинский тоннель был построен на Волоколамском шоссе в 1937 году. Работы велись одновременно с сооружением канала Москва — Волга (ныне — канал имени Москвы), в районе шлюза № 8, где и произошел провал грунта. В этом месте канал идет между двумя высокими дамбами, что сделало предпочтительным сооружение именно тоннеля, а не моста.