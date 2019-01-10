Из-за прорвавшейся дамбы в Москве затопило Тушинский тоннель
Желтый фонтан воды хлынул из дамбы на улице Сходненской утром в четверг, 10 января. Поток рванул на окрестные улицы. За считанные минуты был затоплен Тушинский тоннель. Движение по нему сейчас полностью ограничено.
- О пострадавших не сообщалось, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.
Сейчас на месте прорыва работают коммунальные службы города и спасатели, которые помогают им откачивать воду. Причины ЧП пока не уставлены. Автомобилистам стоит заранее планировать маршруты объезда.
На канале имени Москвы прорвало дамбу.
- Движение по Волоколамскому транспортному тоннелю в сторону Московской области полностью закрыто, - сообщили в столичном МЧС.
Кроме того, в Мосгортрансе сообщают о перебоях в движении троллейбусов в сторону Братцево.
- Автомобильный поток перенаправляется на Ленинградское шоссе, пассажирский транспорт идёт изменёнными трассами маршрутов для объезда проблемного участка. Все службы работают над устранением причин проблемы, - сообщил «Комсомолке» Александр Евсин, руководитель ситуационного центра ЦОДД Москвы.
Тушинский тоннель в Москве затопило из-за прорыва дамбы.В Москве заблокировано движение по Волоколамскому шоссе из-за провала грунта. Тоннель полностью затоплен
На месте происшествия работают экстренные службы. Пока авария не устранена. «Комсомолка» следит за развитием событий.
СПРАВКА КП
Тушинский тоннель был построен на Волоколамском шоссе в 1937 году. Работы велись одновременно с сооружением канала Москва — Волга (ныне — канал имени Москвы), в районе шлюза № 8, где и произошел провал грунта. В этом месте канал идет между двумя высокими дамбами, что сделало предпочтительным сооружение именно тоннеля, а не моста.
В Москве затопило Тушинский тоннель.