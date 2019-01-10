Додон заявил, что санкции России против Украины повлияют на Молдавию

10 Янв. 2019 2019-01-10T15:25:49+03:00

По словам президента республики, проблемы могут возникнуть с поставкой отдельных товаров в нашу страну

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Новые санкции, введенные Россией в отношении Украины 1 января 2019 года, могут оказать негативное влияние на молдавских предпринимателей. Об этом президент республики Игорь Додон заявил в письме председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву.

Речь идет о постановлении, подписанном в конце декабря прошлого года. Сайт kp.ru писал о том, что документ вводит запрет на импорт ряда украинских товаров, а также ограничивает поставки отдельной продукции, доставляемой на территорию России транзитом через Украину.

"Данное постановление создало риски для определенных групп молдавских товаров, таких как винодельческая и консервная продукция, поскольку, согласно новым правилам, их нужно ввозить в Россию в обход Украины, что существенно повышает транспортные издержки", - написал Додон у себя на странице в Facebook.

В своем письме он попросил Дмитрия Медведева рассмотреть возможные пути выхода из сложившейся ситуации.