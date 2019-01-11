Канадская деревня подверглась нашествию тюленей

11 Янв. 2019 2019-01-11T09:31:50+03:00

Тюлени погибают под колесами автомобилей, потому что водители просто не замечают их на дорогах Фото: REUTERS

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Несколько десятков тюлений заполнили улицы небольшой канадской деревни Роддиктон-Байд Арм на острове Ньюфаундленд. Местные власти предполагают, что морские обитатели пытались пробраться к Атлантическому океану, но заблудились.

Эти хищники каждую зиму покидают Арктику и Гренландию, чтобы перезимовать у рек Ньюфаундленда и Залива Святого Лаврентия. Канадская деревня, расположенная на севере острова, находится как раз на миграционном пути тюленей.

Канадский город атаковали тюлени.

Однако в этот раз что-то пошло не так, и около сорока особей этих млекопитающих остались в пределах населенного пункта. На протяжении целой недели местные жители сталкиваются с хищниками на улицах и при этом никак не могут повлиять на ситуацию, поскольку тюлени могут быть довольно агрессивными.

Не удается избегать и несчастных случаев. Поскольку цвет шкуры этих морских обитателей очень похож на цвет асфальта, водители порой не замечают их во время движения на автомобиле.

Власти деревни обратились за помощью к береговой охранеФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Проблема нашествия тюленей уже была поднята на заседании муниципального совета в минувший вторник, 8 января. В результате местные власти решили обратиться за помощью к береговой охране, чтобы те эвакуировали животных с острова.

"Это длится уже около недели. Если бы тюлени могли найти дорогу, они бы это уже сделали!" — цитирует телеканал BFMTV мэра Шейлу Фицджеральда.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года Лондон также столкнулся с нашествием неких обитателей. Правда ими оказались не милые тюлени, а ядовитые пауки. В результате власти Ньюхема решили закрыть несколько школ, в которых и были найдены опасные насекомые.