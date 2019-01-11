В Госдуме предложили приравнять системы нагревания табака к сигаретам

11 Янв. 2019 2019-01-11T11:06:07+03:00

Такие устройства становятся все популярнее у молодежи, которая считает их абсолютно безопасными

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В Министерство здравоохранение России было направлено обращение с просьбой приравнять электронные системы нагревания табака к обычным сигаретам и запретить их рекламу. Автором инициативы выступил заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов.

По его словам, сейчас такие устройства становятся всё популярнее, особенно среди молодежи, поскольку люди уверены в их безопасности для организма. Однако, хотя в системах нагревания табак и не горит, вредные химические вещества все равно выделяются, и они равнозначны тем, что образуются при обычном курении. При этом устройства находятся в свободном доступе для продажи и их открыто рекламируют.

"Считаю необходимым запретить рекламу систем нагревания табака и приравнять подобные устройства к обычным сигаретам, убрав их с витрин магазинов. По аналогии с остальной табачной продукцией они должны размещаться за специальной шторкой", — цитирует телеканал RT текст обращения.

Сайт kp.ru писал о том, что весной прошлого года сам Минздрав уже выступал с похожей позицией. Ведомство предлагало меры по сокращению оборота вейпов и электронных сигарет. Речь шла, в частности, о запрете рекламы такой продукции и продажи ее несовершеннолетним.