В кабмине заявили, что запрет на подарки не коснется врачей и учителей

СЕГОДНЯ 12:24 2019-01-11T12:25:30+03:00

В правительстве исключили запрет на подарки для врачей и учителей Фото: Олег УКЛАДОВ

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В правительстве России пообещали, что запрет на получение подарков отдельными категориями раждан не коснется врачей и учителей. Соответствующее заявление сделал заместитель руководителя аппарата кабмина Андрей Логинов.

По его словам, в законопроект будут внесены необходимые уточнения, позволяющие избежать неверного толкования.

"Я сразу скажу - есть горячие головы, которые предлагают распространить их (ограничения) до сторожа, уборщицы и технички. Не думаю, что можно с этим согласиться", - заявил замглавы аппарата.

При этом он напомнил, что запрет вводится в рамках противодействия взяточничеству, а не с целью как-то ограничить учителей и врачей. Тогда бы поправки вносились не в антикоррупционное законодательство, а в законы "Об образовании" и "О здравоохранении".

"Поэтому заявления о том, что врачам и учителям запретят сейчас дарить подарки - не более чем домыслы", - цитирует РИА Новости Логинова.

Напомним, как писал сайт kp.ru, еще в прошлом году в Государственную думу был внесен законопроект о запрете на подарки отдельным категориям лиц, в частности, членам Совфеда, депутатам Госдумы, сотрудникам органов местного самоуправления, государственным и муниципальным служащим.