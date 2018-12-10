Учителям и врачам запретят дарить подарки, кроме цветов и блокнотов

В Минтруде рассказали, что антикоррупционные стандарты будут касаться не только госслужащих, но и врачей с учителями. Новшество отражено в законопроекте, который правительство внесло в Госдуму в конце ноября.

Сейчас стоимость благодарности докторам и преподавателям ограничена 575-й статьей Гражданского кодекса. В документе написано, что «работникам культуры, образования, здравоохранения нельзя дарить подарок дороже 3 тысяч рублей».

Если Госдума примет новый законопроект, то врачам и учителям вообще нельзя будет принимать никаких подарков. Исключения: цветы и всякие ручки-блокноты. Конвертик после операции или бутылка коньяка к окончанию учебного года станут прямым нарушением закона.

Мало того, что бюджетникам будет запрещено принимать подарки, их еще обяжут сообщать начальству о «фактах склонения к коррупции».

Руководителям, главным бухгалтерам больниц и школ придется, как и чиновникам, придется ежегодно отчитываться о доходах и имуществе. Без разрешения начальства заниматься бизнесом тоже будет нельзя. Нарушители могут нарваться на штрафы и даже увольнения.

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