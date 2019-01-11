Порошенко заявил, что при нем экономика Украины вышла из зоны риска

СЕГОДНЯ 15:39 2019-01-11T15:39:10+03:00

Якобы еще четыре года назад страна находилась "в полушаге от дефолта" и национальной катастрофы

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Президент Украины Петр Порошенко указал на свои заслуги в выходе страны из так называемой зоны риска. По словам политика, еще четыре года назад экономическая ситуация в стране была просто ужасной, но с его приходом к власти все якобы изменилось.

"Украина была в полушаге от дефолта и в шаге от национальной катастрофы. <...> Однако нам удалось совместными усилиями обеспечить макрофинансовую стабилизацию и выход Украины из зоны риска", - написал Порошенко на своей странице в Facebook.

При этом он добавил, что перед государством до сих пор стоит множество проблем, которые должны быть решены, однако все самое тяжелое "точно позади".

Между тем, за последние пять лет на Украине более чем в два раза снизились размеры пенсий и прожиточного минимума, резко подорожали коммунальные услуги и продукты питания, а внешние и внутренние долги страны превысили 70% от всего ВВП.

Сайт kp.ru писал о том, что эксперт оценил экономическую ситуацию в незалежной как критическую. При этом он выразил уверенность в том, что в 2019 году данное положение не изменится.