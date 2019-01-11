Политик заявил о двукратном сокращении пенсий и прожиточного минимума на Украине

11 Янв. 2019 2019-01-11T06:54:06+03:00

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За последние пять лет на украине более чем в два раза снизились размеры пенсий и прожиточного минимума. Об этом заявил лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук.

Так, по его словам, в 2013 году минимальная пенсия в долларовом эквиваленте равнялась 118,8 доллара (3359 гривен, или 8947 рублей). Сегодня украинские пенсионеры получают 53,2 доллара (1497 гривен, или около 3541 рубля), говорится в статье Медведчука, опубликованной на сайте движения.

Прожиточный минимум на Украине пять лет назад составлял 147,2 доллара (4162 гривны, или 9847 рублей), а сегодня - 65,9 доллара (1863 гривны, или 4408 рублей).

Политик отметил, что при этом в стране резко подорожали коммунальные услуги и продукты питания. Цена на газ для населения выросла в 11,8 раза, а в следующем году она будет повышаться ещё два раза.

"Цинизму власти нет предела: минимальная зарплата в $150 (вместо обещанных "майданными лидерами" 1000 евро) преподносится как одна из величайших "перемог" еврореформирующейся Украины. А при нищенских зарплатах и пенсиях украинцам приходится платить по европейским тарифам", - пишет Медведчук.

Политик обвинил власти республике во лжи и геноциде населения. Он подчеркнул, что вместо восстановления производства, создания новых рабочих мест, развития экономики, правительство занимается расколом страны, проводя языковую и церковную реформы.