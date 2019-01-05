2019-01-05T06:21:43+03:00
Экономика

Эксперт оценил состояние экономики Украины как критическое

Долги киевских властей уже превысили 70% от всего ВВП страны
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Эксперт рассказал о критическом состоянии экономики УкраиныЭксперт рассказал о критическом состоянии экономики УкраиныФото: REUTERS
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Внешние и внутренние долги Украины продолжают увеличиваться, тогда как экономика страны уже находится на критическом уровне. К такому выводу пришел экономический эксперт Владимир Дебой.

По его словам, задолженности достигли невероятных размеров и уже превысили 70 процентов от всего ВВП страны. Кроме того, золотовалютные резервы Украины также постепенно сокращаются, начиная с 2013 года. Международный валютный фонд пытается оказать поддержку Киеву, однако количество взятых кредитов лишь увеличивается.

"Долговая яма становится все глубже", - цитирует телеканал NewsOne Дебоя.

Эксперт считает, что в 2019 году экономическая ситуация в стране вряд ли изменится в лучшую сторону, поскольку Украине нужно будет расплачиваться по долгам. Также ожидается проведение двойных выборов, что определенно потребует затрат.

Сайт kp.ru писал о том, что только в этом году киевские власти должны будут выплатить МВФ 1,8 млрд долларов.

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