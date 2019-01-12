2019-01-12T04:18:49+03:00
Происшествия

В Бельгии участник "желтых жилетов" погиб во время акции протеста

Мужчину сбил грузовик из Нидерландов
Юлия ДИВЕЕВА
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Участника бельгийского движения "желтых жилетов" сбил грузовик. Фото: скришот видеоУчастника бельгийского движения "желтых жилетов" сбил грузовик. Фото: скришот видео
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Неподалеку от бельгийского города Визе на трассе Льеж-Маастрихт 11 января погиб участник движения "желтых жилетов". Об этом сообщила полиция Бельгии.

Мужчину во время акции протеста сбил грузовик, который зарегистрирован в Нидерландах. Правоохранители считают, что произошел несчастный случай. Водитель утверждает, что не видел манифестанта, однако, другие участники акции утверждают, что тот пытался протаранить заграждения и выехать на трассу, передает телеканал RTBF.

Всего на этом участке движение блокируют около 30 представителей "желтых жилетов".

Сообщается, что и автомобиль и шофер исчезли и полиция ведет поиск. Оказалось, что полиция велела виновнику ДТП отъехать на близлежащую стоянку и ждать допроса. Но на парковке грузовика не оказалось, личность водителя тоже не удалось установить.

После происшествия к протестующим у Визе решили присоединиться и другие участники "желтых жилетов". На место события прибыли силы безопасности, чтобы успокоить обстановку.

Представители "желтых жилетов" в субботу проведут митинг у льежского железнодорожного вокзала в память погибшего соратника. Пятидесятилетний мужчина скончался мгновенно на глазах своей супруги, также принимавшей участие в акции.

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