За бунтом "желтых жилетов" во Франции стоит Трамп, а вовсе не Путин

Загадочное движение "Желтых жилетов", внезапно устроившее общенациональный протест французов, стало одним из главных мировых событий минувшего года.

Впрочем, субботние волнения продолжаются поныне, хотя власти еще месяц назад оперативно пошли на уступки манифестантам. Свежий опрос, проведенный институтом изучения общественного мнения Odoxa, продемонстрировал, что в 2019 году продолжения маршей «жёлтых жилетов» желают 55% французов. В первую же субботу января на улицы вышло 50 тысяч протестантов. Вновь горели мотоциклы, автомобили, даже вспыхнул плавучий ресторан в Париже. Полиция снова применила слезоточивый газ…В субботу 12 января ожидаются более массовые выступления. Власти мобилизуют на охрану порядка около 80 тысяч полицейских и жандармов, усиливают охрану правительственных зданий.

Многие аналитики сравнивают эти манифестации со студенческими демонстрациями 1968 года, которые привели к отставке президента де Голля, зубра мировой политики. Для властей вновь запахло жареным.

Недаром на первом новогоднем заседании совета министров устами пресс-секретаря правительства Бенжамена Гриво «желтожилетников» официально обозвали «возмутителями спокойствия, которые хотят восстания и свержения правительства.» Ни больше, ни меньше! На следующий день, в «гневную субботу» 5 января, мсье Гриво пришлось поплатиться за эту фразу. Манифестанты, протаранив входные двери министерства строительной техникой, ворвались в здание, захватили офис пресс-секретаря. Тот вынужден был бежать через черный ход и прятаться в соседнем отеле.

Эти беспорядки уже породили массу конспирологических версий об истоках возникновения таинственного движения без единого руководящего центра, четкой структуры, которое регулярно, каждую субботу, выводит на улицы десятки, а то и сотни тысяч французов. Радикалы-социалисты заговорили о «восстании среднего класса», крахе капитализма и «революционном призраке в желтом жилете, который бродит по Европе». Действительно, движение становится интернациональным. Протестующие в желтых жилетах уже были замечены в ряде городов Германии, в Брюсселе они жгли полицейские автомобили. В социальных сетях зарегистрирован «Итальянский совет «желтых жилетов».

Русофобы, как всегда, ищут «руку Москвы», пугают народ пресловутыми «русскими хакерами», которые, мол, баламутят простодушных французов в соцсетях призывами к погромам. Трепещите, на Триумфальной арке вот-вот появится надпись на русском языке «Здесь был Вова!» Дескать, это Путин устроил беспорядки, чтобы свалить критика Кремля Макрона, выступающего за продолжение антироссийских санкций. В одной из ТВ-передач ведущий прямо попросил министра иностранных дел Франции Ле Дриана прокомментировать участие русских в движении «желтых жилетов». «Я слышал эти слухи, - ответил глава МИДа. – Посмотрим на результаты расследования – его ведет Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности Франции.»

РУКА ВАШИНГТОНСКОГО ОБКОМА?

- Если кто реально и «наследил» в беспорядках во Франции, так это Трамп, а вовсе не Путин, - утверждает член Изборского клуба и Совета по внешней и оборонной политике Владимир Овчинский. – Обратите внимание: самые масштабные в современной истории Франции протесты странным образом совпали с третьей годовщиной Парижского соглашения по климату, которое должно было «помочь человечеству бороться с глобальным потеплением».

- Случайное совпадение, Владимир Семенович! Французские власти решили с 1 января 2019 года ввести налог на горючее. Вот «лягушатники» и стали бузить.

- К сожалению, у многих сложилось такое поверхностное отношение к этим громким событиям. Просто налог! Ну-ну…

- А на самом деле?

- Протесты «Жёлтых жилетов» во Франции спровоцированы решением президента Эммануэля Макрона повысить топливный налог во имя борьбы с изменением климата, справедливо заявил на днях лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц, профессор Колумбийского университета и главный экономист в Институте Рузвельта.

Владимир Овчинский в редакции "Комсомольской правды".Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Уточняю. Планировавшийся с 1 января налог на бензин, дизельное топливо, моторные масла действительно был не простой, а ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ. Именно в рамках Парижского договора, чтобы стимулировать разработки в сфере экологически чистого топлива и возобновляемой энергетики, сократить выброс выхлопных газов, уменьшить содержание в атмосфере парникового СО и замедлить глобальное потепление. По замыслу Макрона, подорожавшее горючее заставит французов меньше пользоваться обычными автомобилями, пересаживаться на общественный транспорт и покупать экологически чистые электромобили. Весьма дорогие, кстати, по сравнению с обычными авто. Это ударило бы по кошелькам рядовых французов. Народ в гневе вышел на улицы.

- Но причем здесь Трамп, позвольте вас спросить?

- Трамп, как известно, главный противник Парижского соглашения. Еще в ходе предвыборной кампании он обещал, что если станет президентом, США выйдут из климатического протокола. И слово сдержал. Несмотря на недовольство и даже публичную критику своих союзников, лидеров ведущих западных стран типа Меркель.

Именно президент Штатов публично поддержал в твиттере «желтых жилетов». Вот несколько его записей:

«Парижское соглашение не слишком хорошо работает для Парижа. Протесты и беспорядки по всей Франции. Люди не хотят платить большие суммы денег, большая часть которых уходит странам третьего мира для того, чтобы сохранить окружающую среду. Скандируют: «Мы хотим Трампа!». Люблю Францию!»

«Очень печальные день и ночь в Париже. Может быть, пришло время покончить с нелепым и чрезвычайно дорогим Парижским соглашением и вернуть деньги людям в виде более низких налогов?»

«Радует, что друг Эмманюэль Макрон и протестующие уже согласны с выводами, о которых я говорил еще два года назад. Парижское соглашение - ошибочно, потому что оно поднимает цены на энергию и одновременно обеляет некоторых из наихудших загрязнителей в мире.»

Это явные следы Трампа. Российский же президент Путин прямо заявил на декабрьском заседании Совета по правам человека: «мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж». Не хотим.

B 2019 году продолжения маршей «жёлтых жилетов» желают 55% французов.Фото: REUTERS

ЦВЕТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ НА МОНМАРТРЕ

- Впрочем, не исключаю, что есть и следы незримые, - продолжает Владимир Овчинский. - Любопытная деталь. Во Франции мощные профсоюзы, оппозиционные партии. Тот же Национальный фронт Марин Ле Пен. Они пытались в прошлом году бороться с повышением цен на горючее, выводить народ на улицы. Не получилось. И вдруг 17 ноября никому не известное движение «желтых жилетов» без явного лидера, четкой структуры мобилизует 280 тысяч французов. Исключительно через интернет, соцсети. Вам это ничего не напоминает?

- Нет…

- Это ж классический сценарий «цветной революции»! Успешно опробованный американцами в ходе «арабской весны» в странах Ближнего Востока. Затем на украинском Майдане в 13-14 годах. Там тоже не было лидеров, народ выводили на улицы через соцсети, начиналось с малых требований, а заканчивалось свержением руководителей государств. Французские власти активно поддерживали тогда «выбор народа». И вот беда пришла к ним самим. Неведомо кто устроил бунт из-за прогрессивного «экологического налога». Власти испугались размаха бедствия, вскоре объявили о заморозке налога то ли на год, то ли на полгода, других косметических мерах, призванных слегка улучшить жизнь народа. Но было поздно. Манифестанты стали выдвигать более серьезные требования: экономические, социальные, политические. Вплоть до проведения масштабных реформ, отставки правительства и самого Макрона. Кстати, уже в январе одна из группировок «желтожилетников» - "La France en colère" ("Франция в гневе") напомнила Макрону через Фейсбук о Майдане: "Президент Макрон, услышьте народ Франции сейчас и, возможно, потом мы вместе с вами построим будущее Франции. Вспомните "оранжевую революцию" на Украине. Не ставьте себя выше закона или воли народа Франции.»

Я не берусь стопроцентно утверждать, что во Франции некие внешние силы разыгрывают сценарий «цветной революции». Но ряд характерных деталей настораживает.

Возьмем символ якобы «спонтанного» движения. Французские водители уже 10 лет обязаны иметь в машине светоотражающий желтый жилет и надевать его при выходе из авто в случае аварий. Идеальная форма для манифестантов, протестующих против «аварийной ситуации» в стране. Лучше не придумаешь! Видно, чья-то очень умная голова предложила его как форму и символ бунтовщиков.

Четкий выбор времени манифестаций. Субботы. Не какие-то бездельники-студенты бузят, мигранты, это трудовой народ Франции протестует по выходным. По будням он вкалывает в поте лице, зарабатывая на хлеб насущный.

На киевском Майдане горели автомобильные покрышки, в Париже – сами автомобили.

И еще один красноречивый факт вдогонку. В субботу, 10 ноября прошлого года, Трамп провел в Париже серьезные переговоры с Макроном, где одним из главных вопросов был климатический. Назавтра планировался первый Парижский форум мира, приуроченный к столетию окончания Первой мировой войны. Его инициатором был Макрон. На форум съехались десятки глав государств и правительств, включая президентов США и России. Но, видимо, переговоры не задались. Обидевшись на хозяина Елисейского дворца, Трамп отказался участвовать в работе форума¸ сославшись на занятость. А уже в следующую субботу, 17 ноября, 280 тысяч «желтых жилетов» вдруг вышли протестовать против экологического налога Макрона. А вскоре и вовсе потребовали его отставки.

Есть любопытный нюанс. В конце ноября Макрон должен был озвучить долгожданный план экологического перехода экономики страны на новую энергетическую модель. В духе Парижского протокола. Упор на возобновляемые источники энергии, низкоуглеводородную экономику, ресурсоэффективную промышленность, электромобили, финансирование экологических проектов и т.д.

«Желтые жилеты» неожиданно нанесли упреждающий удар, смазав эффект плана Макрона. Теперь план и вовсе приходится корректировать, учитывая мнение народа, не желающего, чтобы борьбу с глобальным потеплением вели за его счет. Недаром один из лозунгов манифестантов: «Правительство говорит о конце света. А мы беспокоимся о конце месяца!»

Противостояние "желтых жилетов" и полицейских на одном из пешеходных мостов Парижа.Фото: REUTERS

АКТИВНЫЙ ПОДКАБЛУЧНИК

- Серьезная конспирология, ничего не скажешь! Но Макрон – союзник Штатов на мировой арене, с недавних пор главный европейский любимчик Трампа. Помните, как прошлой весной Дональд буквально пылинки сдувал с высокого французского гостя в Белом доме, за руку его таскал за собой, как мальчишку. Сплошные поцелуи, обнимания… Зачем устраивать ему «цветную революцию»?

- Те поцелуи на публику были банальным спектаклем двух актеров-президентов. На самом деле каждый пытался склонить партнера на свою сторону. Прежде всего – в вопросах климата. Но зеленая французская коса нашла на американский камень. Каждый из «актеров» остался при своем мнении.

Напомню, Парижский протокол, нацеленный на снижение углекислого газа в атмосфере с 2020 года, был инициирован президентом США Бараком Обамой. Когда тот покинул Белый дом, знамя борьбы с глобальным потеплением перехватил Макрон. Благо, протокол был подписан в столице Франции, а новый президент Штатов вышел из климатического соглашения. Макрон решил сделать Францию локомотивом глобальных экологических инициатив на планете Земля. «Мы собираемся стать для всех образцом страны, которая борется против изменения климата!» И даже публично пообещал уговорить Трампа вернуться в Соглашение.

В декабре 2017 г, к двухлетию Парижской климатической конференции, Макрон созвал Парижский международный климатический саммит «Одна планета». Собрав глав ООН, Всемирного банка, шести десятков государств. Там он призвал развитые страны и мировые корпорации выделять больше средств для борьбы с глобальным потеплением и помогать беднейшим странам преодолевать последствия изменения климата. В своей речи на саммите «Одна планета» он даже перефразировал знаменитый слоган Трампа, с которым тот шел на выборы: «Make America great again!» (Сделай Америку снова великой!) Макрон призвал: «Make the planet great again!»(Сделай планету снова великой!)

Противоборство Трампа и Макрона в вопросах глобального потепления носят не личный характерФото: REUTERS

- Как этот подкаблучник супруги, годящейся ему в матери, посмел обидеть президента самой могущественной державы мира? Не зря к трехлетию Парижской конференции он получил сотни тысяч разъяренных «желтых жилетов». Поневоле поверишь в инспирированную «цветную революцию».

- Подкаблучники в семейной жизни могут быть удобны и в большой политике. Такими легче руководить. Вы что думаете, Макрон сам по себе стал президентом? За ним стоят очень серьезные силы. Он успел поработать у Жака Аттали. Это один из ведущих западных экономистов, первый глава «Европейского банка реконструкции и развития», писатель, идеолог глобализма, член Бильдербергского клуба. От Аттали Макрон перешел в инвестиционный Rothschild & Cie Banque. Думаю, нет нужды объяснять, кто такие Ротшильды. Между прочим, в их банке начинал карьеру и другой будущий президент Франции, Жорж Помпиду. А недавний президент Николя Саркози – друг Эдуарда Ротшильда.

В банке Макрон заработал три миллиона евро, дослужился до управляющего партнера. И оттуда шагнул (точнее, его вывели) в большую политику. Зам генерального секретаря при президенте Олланде, министр экономики, президент...Кстати, перед президентством его пригласили на очередное заседание Бильдербергского клуба. Видимо, на смотрины.

Полагаю, все экологические инициативы Макрона не его личные, а навеяны политическими благодетелями. Борьба с глобальным потеплением – одна из козырных карт глобалистов, к тому же выгодный бизнес.

Противоборство Трампа и Макрона в вопросах глобального потепления носят не личный характер. Бунт «желтых жилетов» – лишь прелюдия разгорающейся ожесточённой борьбы мировых центров власти. Главные столкновения впереди.

На самом деле ситуация с климатом очень серьезная. Если не принять срочных мер, через три десятка лет планета может пройти точку невозврата с очень тяжелыми, даже катастрофическими последствиями. «Клоун» Трамп, на удивление, понимает это лучше, чем Макрон и стоящие за ним силы. Об этом поговорим в следующий раз.

(Продолжение следует)

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Владимир Семенович Овчинский - советник Министра внутренних дел РФ, экс - руководитель Российского бюро Интерпола(1997-99 гг.), доктор юридических наук, генерал-майор милиции в отставке. Постоянный член Изборского клуба и Совета по внешней и оборонной политике. Автор книг о борьбе с международным терроризмом, киберпреступностью и транснациональной мафией.

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