Пожарные опасаются обрушения дома в Париже после взрыва

СЕГОДНЯ 02:33 2019-01-13T02:33:36+03:00

Парижские пожарные будут дежурить у здания после взрыва Фото: REUTERS

Сотрудники пожарной службы будут дежурить у здания в ближайшие два дня

Изменить размер текста: A A

Пожарные Парижа высказали опасения, что дом, в котором 12 января произошел взрыв, может обрушиться. Сотрудники пожарной службы будут дежурить рядом со зданием в ближайшие два дня.

Причины пока неизвестны. Утечка газа остается основной версией, однако расследование ЧП еще продолжается и эксперты воздерживаются от выводов, передает BMFTV.

Как писал сайт kp.ru, в субботу в центре Париже на улице Тревиз в девятом округе французской столицы прогремел взрыв. Местные СМИ сообщили, что эпицентр находился в пекарне на первом этаже, где перед этим возник пожар. Возможно, в помещении произошла утечка газа.

По последним данным, пострадали 40 человек, 10 госпитализированы в тяжелом состоянии. Погибли двое пожарных, участвовавших в борьбе с огнем, который охватил злдание после взрыва, а также один гражданин Испании.