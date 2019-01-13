2019-01-13T02:33:36+03:00
Происшествия

Пожарные опасаются обрушения дома в Париже после взрыва

Сотрудники пожарной службы будут дежурить у здания в ближайшие два дня
Юлия ДИВЕЕВА
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Парижские пожарные будут дежурить у здания после взрываПарижские пожарные будут дежурить у здания после взрываФото: REUTERS
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Пожарные Парижа высказали опасения, что дом, в котором 12 января произошел взрыв, может обрушиться. Сотрудники пожарной службы будут дежурить рядом со зданием в ближайшие два дня.

Причины пока неизвестны. Утечка газа остается основной версией, однако расследование ЧП еще продолжается и эксперты воздерживаются от выводов, передает BMFTV.

Как писал сайт kp.ru, в субботу в центре Париже на улице Тревиз в девятом округе французской столицы прогремел взрыв. Местные СМИ сообщили, что эпицентр находился в пекарне на первом этаже, где перед этим возник пожар. Возможно, в помещении произошла утечка газа.

По последним данным, пострадали 40 человек, 10 госпитализированы в тяжелом состоянии. Погибли двое пожарных, участвовавших в борьбе с огнем, который охватил злдание после взрыва, а также один гражданин Испании.

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