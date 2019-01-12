2019-01-12T12:01:01+03:00
Происшествия

В Париже прогремел мощный взрыв

Инцидент произошел в девятом округе французской столицы на улице Тревиз [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Спасатели эвакуируют жителей верхних этажей зданияСпасатели эвакуируют жителей верхних этажей зданияФото: REUTERS
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Мощный взрыв прогремел в субботу, 12 января, в центре Париже. Инцидент произошел на улице Тревиз в девятом округе французской столицы. Об этом сообщили в местной полиции.

На место происшествия выехали правоохранители и медики. Также прибыли пожарные, которые уже занялись тушением возгорания.

В центре Парижа прогремел взрыв.

По данным BFM, взрыв прогремел в пекарне, где перед этим возник пожар. Вероятнее всего, в помещении произошла утечка газа. Уже сейчас известно, что в результате ЧП есть пострадавшие. Точное число разнится, однако, как сообщают местные СМИ, речь идет примерно о нескольких десятках человек.

Местные власти просят жителей и гостей города обходить место инцидента стороны и не мешать экстренным службам выполнять работы. Движение транспорта в районе также частично перекрыто.

Фото: @MomesMolli Фото: Twitter.com

Фото: @MomesMolliФото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

Стоит отметить, что в эту субботу по всей Франции опять проходят многочичленные протестные акции членов движения "желтые жилеты", которые, как писал сайт kp.ru, часто сопровождаются погромами и беспорядками.

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