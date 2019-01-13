Дональд Трамп назвал оскорбительной статью New York Times о нем

СЕГОДНЯ 09:21 2019-01-13T09:21:33+03:00

В материале издания сообщалось о расследовании, проведенном ФБР по факту предполагаемых связей президента с Россией

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Президент США Дональд Трамп назвал оскорбительной статью The New York Times о расследовании ФБР его предполагаемых связей с Россией. В материале, опубликованном изданием, отмечалось, что причиной проверки стало увольнение Трампом главы ведомства Джеймса Коми.

"Думаю, это самая оскорбительная статья из всех, которые я читал", - заявил президент США в интервью телеканалу Fox News. Говоря о причинах увольнения Коми, Трамп отметил, экс-глава ФБР лишился поста из-за "ужасной работы", а также назвал его "жутким лжецом".

Трамп также опроверг сведения газеты Washington Post о сокрытии им содержания беседы с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась в 2017 году. "Это была грандиозная беседа, я ничего не держу под полой", - заявил американский лидер, отметив, что встреча с Путиным стала единственной из всех встреч Трампа с главами государств, которая вызвала вопросы.

"Всем известно, что никакого сговора [с Россией] не было", - добавил он.

Ранее материал New York Times был подвергнут критике со стороны администрации Белого дома. Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс заявила, что обвинения в адрес Трампа, содержащиеся в статье, являются абсурдными, а также отметила, что причиной увольнения Коми стал его непрофессионализм.