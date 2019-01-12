2019-01-12T09:30:10+03:00
Политика

В Белом доме назвали абсурдом тайную проверку ФБР в отношении Трампа

Ранее газета NYT сообщила о том, что сотрудники бюро расследований заподозрили президента США в связях с Россией
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Федеральное бюро расследований начало тайную проверку в отношении президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Причиной стала приписываемая главе государства связь с Россией.

Согласно данным газеты The New York Times, еще во время предвыборной кампании 2016 года у сотрудников ФБР появились некие подозрения относительно Трампа, однако было решено повременить с расследованием. Обстоятельства изменились после того, как с должности директора бюро был снят Джеймс Коми.

Издание указывает на то, что президент несколько раз связывал решение об отставке главы ФБР с проводимым этим ведомством расследованием относительно приписываемого России вмешательства в американские выборы.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс уже раскритиковала данную статью.

"Это абсурд. Джеймс Коми был уволен, потому что он опорочил свою репутацию политика, а его заместитель Эндрю Маккейб, который руководил [ФБР] в то время, - известный лжец, уволенный из ФБР", - цитирует ее ТАСС.

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